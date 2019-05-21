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Президент Зеленский подписал первый указ

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ). Документ был опубликован на официальном сайте главы государства в понедельник, 20 мая.

«В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного главнокомандующего», — отмечается в указе, который издан под номером 300.

Президент, согласно конституции, занимает пост Верховного главнокомандующего ВСУ. Он назначает и освобождает от должностей высшее командование армии, присваивает высшие воинские звания, формирует и возглавляет персональный состав Совета национальной безопасности и обороны и др.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Сразу после этого он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенкo.

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