Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ). Документ был опубликован на официальном сайте главы государства в понедельник, 20 мая.

«В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного главнокомандующего», — отмечается в указе, который издан под номером 300.

Президент, согласно конституции, занимает пост Верховного главнокомандующего ВСУ. Он назначает и освобождает от должностей высшее командование армии, присваивает высшие воинские звания, формирует и возглавляет персональный состав Совета национальной безопасности и обороны и др.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Сразу после этого он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действующего президента Петра Порошенкo.