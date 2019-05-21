В Нью-Йорке загорелся небоскреб

В здании General Electric в Нью-Йорке произошел пожар. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил пожарный департамент города в Twitter.

По его данным, возгорание произошло на 23-м этаже небоскреба, расположенного по адресу 570 Лексингтон-авеню.

По информации ТАСС, на место прибыли шесть пожарных расчетов. Данных о пострадавших пока нет.

В общей сложности здание имеет 50 этажей (200 м). Оно было построено в 1929–1931 годах, в 2004 году занесено в Национальный регистр исторических достопримечательностей.

8 мая в результате пожара, произошедшего в жилом доме в нью-йоркском районе Гарлем, погибли шесть человек, в том числе четверо детей.