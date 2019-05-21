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В туриндустрии исключили влияние взрыва в Египте на открытие авиасообщения

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Фото: REUTERS/Sayed Sheasha
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Взрыв туристического автобуса в Каире не отразится на сроках запуска авиасообщения с Египтом. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РТС) Юрий Барзыкин.

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По его словам, из-за происшествия российским туристам продлят предписание не посещать пирамиды и не совершать экскурсии на Синай. Однако на авиационной безопасности инцидент вряд ли скажется, подготовка к открытию направления всё равно продолжается, сообщил эксперт.

«При открытии того или иного направления учитывается весь комплекс мер, безопасность в целом на территории. Тем не менее конкретно на сроках запуска авиасообщения, я думаю, теракт не отразится — совсем недавно там была наша делегация, идет активный обмен информацией между нашими специалистами», — сообщил вице-президент РТС.

Источник в авиационной отрасли Египта подтвердил изданию эту информацию. По его словам, в Каире надеются, что теракт никак не отразится на планах России возобновить авиасообщение с курортами.

Однако в Международной контртеррористической тренинговой ассоциации (МКТА) «Известиям» заявили, что в стране по-прежнему высок риск нападений со стороны радикалов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Стреляная Гиза: взрыв в Египте не повлияет на открытие рейсов

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