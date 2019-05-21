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Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Данные о страховых взносах и стаже поступают в Пенсионный фонд России (ПФР) лишь от 54 млн россиян, рассказали «Известиям» в его пресс-службе.

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При этом, по предварительным данным Росстата на 2019 год, численность трудоспособного населения составляет 81,3 млн граждан.

Официально зарегистрированных безработных в России, согласно данным Минтруда, чуть больше 800 тыс. человек, еще 2,4 млн российских граждан — неработающие инвалиды.

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».

По словам экспертов, точно назвать число таких граждан невозможно, но их общий потенциальный теневой доход способен достигать 12 трлн руб.

Таким образом, ежегодно бюджеты недополучают примерно 5,16 трлн рублей подоходного налога и страховых взносов. Это около трети доходной части федерального бюджета.

Подробнее — в материале «Известий»:

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

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