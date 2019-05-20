В Минфине отказались поддерживать отмену НДС для интернет-магазинов

Министерство финансов России не получало предложения отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для интернет-ритейлеров. Если оно поступит, ведомство не намерено его поддерживать, заявил глава департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов.

Конкурентные условия должны быть равными для всех магазинов, торгующих одним и тем же товаром, отметил чиновник. По его словам, будет странно создавать разные условия в части НДС для обычных розничных продавцов и онлайн-ритейлеров, передает ТАСС.

«Это противоречит здравому смыслу. Мы точно такое поддерживать не будем», — подчеркнул Сазанов.

Ранее в мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отменить НДС для интернет-магазинов. По мнению ведомства, это поможет уравнять возможности российских и зарубежных онлайн-продавцов и даст импульс развития малому и среднему бизнесу, сообщает РБК.

В апреле Ассоциация компаний интернет-торговли предложила обложить единым сбором зарубежные посылки. Эксперты раскритиковали эту идею, отметив, что она не снизит конкуренцию, но увеличит цены для конечного потребителя.