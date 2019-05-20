Заочно арестован фигурант дела об убийстве украинской активистки Гандзюк

Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина. Об этом в понедельник рассказала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Полный текст постановления обнародуют 23 мая 2019 года, написала она на своей странице в Facebook. Документ вступит в законную силу через пять дней, после чего Левина объявят в международный розыск.

В конце июля 2018 года советницу мэра Херсона Екатериную Гандзюк облили концентрированной серной кислотой возле ее дома. Ожоги составили более 30% тела, кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаза. В начале ноября она скончалась в больнице.

По факту нападения на чиновницу возбудили уголовное дело, его расследуют по статье «Покушение на убийство». Полицейские задержали шестерых подозреваемых.

В декабре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило имена всех причастных к убийству Гандзюк. Он также отметил, что мотивом стали выступления девушки против одной из крупных коррупционных схем местных властей.