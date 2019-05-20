Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери

Российское посольство направило очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой прокомментировать публикацию в издании Guardian по инциденту в Солсбери. В дипведомстве попросили подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию.

В выходные в газете Guardian появились различные подробности, касающиеся расследований по делу в Солсбери. Со ссылкой на источники издание сообщило, что подозреваемые Лондоном в осуществлении нападения на британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Александр Петров и Руслан Боширов действовали не одни.

В посольстве РФ отметили, что содержание публикаций основано, как и ранее, на данных «анонимных источников, знакомых с ходом следствия». Одновременно Лондон спустя год с момента инцидента отказывается от сотрудничества с Россией в проведении расследования.

«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.

Отношения Москвы и Лондона ухудшились после инцидента с отравлением 4 марта 2018 года Скрипаля и его дочери Юлии. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, известного как «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого Великобритания бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

Инцидент в Солсбери стал для Лондона поводом для высылки из Великобритании более двух десятков российских дипломатов. Москва ответила высылкой того же числа британских дипломатов.