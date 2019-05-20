Реконструкцию боев Первой мировой показали в поселке под Калугой

В субботу и воскресенье, 18–19 мая, в поселке Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области продолжили традицию проведения фестивалей военно-исторической реконструкции. Возле дома Щепочкина и в парке усадьбы зрители увидели несколько эпизодов сражений периода Первой мировой войны.

Для реконструкции выбраны бои, в которых мог участвовать Русский экспедиционный корпус, воевавший на Западном фронте, а также несколько эпизодов, который мог происходить на Восточном театре военных действий. В рамках мероприятия реконструкторы прошли торжественным маршем по улицам Полотняного Завода, информирует газета «Весть».

В фестивале участвовали представители местного клуба «Батальон» и их коллеги из соседних регионов.