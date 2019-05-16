Посвященный русско-турецкой войне фестиваль состоится в Самаре

Международный фестиваль «Самарское знамя» пройдет 18 мая и будет посвящен событиям русско-турецкой войны и освободительного движения болгарского народа против турецких завоевателей в 1876–1878 годах. На мероприятие в Самару приехала делегация из Болгарии.

Фестиваль начнется с торжественного молебна в Иверском женском монастыре и крестного хода в Струковский сад, пишет НИА «Самара». Кульминацией станет реконструкция событий времен русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Будут воссозданы эпизоды боевых действий между турецкими и русско-болгарскими отрядами.

Напомним, шестой фестиваль исторической реконструкции «Новоторжский рубеж. Смутное время» проходил в Торжке Тверской области 3–4 мая. Он объединил более 300 реконструкторов из разных регионов РФ и стран СНГ.