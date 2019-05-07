Фестиваль реконструкции собрал любителей истории в Торжке

Шестой фестиваль исторической реконструкции «Новоторжский рубеж. Смутное время» проходил в Торжке Тверской области 3–4 мая. Он объединил более 300 реконструкторов из разных регионов РФ и стран СНГ.

Гости фестиваля погружались в атмосферу воинской культуры Руси, Скандинавии, других европейских и азиатских государств. Для них были организованы экскурсии по территории архитектурно-этнографического музея «Василево», лекции по деревянному зодчеству, истории укреплений, обороне Торжка, средневековому вооружению и доспехам.

Как отмечают «Тверские ведомости», погрузиться в сказочную и таинственную атмосферу всем пришедшим помогали рыцари, лучники и представители знатных сословий.

Впервые фестиваль прошел в Торжке в 2014 году. Тогда он собрал около 60 клубов из 50 российских городов. Название фестиваля выбрано не случайно: на протяжении многих столетий Торжок был боевым рубежом, там отражались атаки литовцев, монголо-татар, поляков. Фестиваль входит в календарь туристических событий Верхневолжья.

Ранее сообщалось, что Тверская область вошла в топ-10 популярных туристических направлений в России этой весной. Рейтинг составил сервис бронирования отелей Tvil.ru.