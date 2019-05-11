Фестиваль реконструкции «Русборг» проходит в Липецкой области

В Липецкой области гостевой день 11 мая стал кульминацией международного фестиваля исторической реконструкции «Русборг», разбившего средневековые шатры у поселка Елецкий Елецкого района.

По словам врио губернатора Игоря Артамонова, «подобные мероприятия будут множиться и множиться на липецкой земле». После осмотра фестивальных площадок он познакомился с планами по развитию «Русборга» и других проектов, которые образуют уже состоявшийся туристический кластер, пишет Lipetskmedia. Игорь Артамонов рекомендовал организаторам сделать ставку на круглогодичную работу возведенных реконструкторами объектов.

Напомним, шестой фестиваль исторической реконструкции «Новоторжский рубеж. Смутное время» проходил в Торжке Тверской области 3–4 мая. Он объединил более 300 реконструкторов из разных регионов РФ и стран СНГ. Гости фестиваля погружались в атмосферу воинской культуры Руси, Скандинавии, других европейских и азиатских государств.