Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храма

Мэрия Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма святой Екатерины. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказала вице-мэр города Екатерина Куземка, обращения будут собираться в течение 10 дней через специальную форму на сайте мэрии, после же пройдет голосование, в ходе которого жители определят площадку для строительства.

В числе возможных мест строительства будут сквер у Театра драмы, площадка на пруду, сквер за стадионом «Динамо» и недостроенная гостиница у цирка, рассказал на встрече с депутатами мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Мы хотим, чтобы собор святой Екатерины был построен в атмосфере согласия и любви. Мы всегда готовы к диалогу. Мы это показывали последние десять лет. Не нравится эта площадка? Давайте другую попробуем. Эта тоже не подходит? Ну хорошо. Но сколько можно бегать по городу?» — вопрошает директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

По словам лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина, диалог о месте строительства храма длится уже десять лет. Он считает, что сквер неидеально подходит для строительства, но это компромиссный вариант.

«В этом месте нет ничего такого, чего нельзя было бы заменить. Это не последние деревья в городе. Важно восстановить историческую справедливость», — рассказал он.

Позицию Шахрина поддерживает и глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Ранее на своей странице в Facebook он писал, что храм святой Екатерины был заложен при основании города в 1723 году и полностью разрушен в 1930-х.

«Сейчас предлагается восстановить разрушенное в годы гонений на Церковь и веру», — пояснил он.

Вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге обострился 13 мая, когда на площади рядом с Театром драмы собралась стихийная акция протеста, растянувшаяся на несколько дней. 16 мая президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга для решения этого вопроса.

18 мая с участниками протестных выступлений встретился Высокинский. Он сообщил, что обсудит с депутатами городской думы возможность проведения такого опроса.