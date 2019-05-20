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Пять возгораний травы произошло за сутки в Нижегородской области

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Пять пожаров сухой травы зарегистрировано 19 мая в Нижегородской области. Их общая площадь превысила 2 тыс. кв. м. Такие данные приводит региональное ГУ МЧС.

В целом с момента схода снега в области зафиксировали 811 степных пожаров. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Тогда произошло 373 подобных случая.

Кроме того, как уточняет ИА «НьюсНН» со ссылкой на ведомство, 24 раза огонь переходил с травы на жилые дома. По этой причине сгорело 28 домов, 52 строения и один автомобиль. Один человек погиб, еще один получил сильные ожоги.

За нарушение пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 346 человек.

17 мая сообщалось о том, что спасательные службы рекомендовали отменить режим ЧС по пожарам в области. Особый противопожарный режим продолжает действовать в Нижегородской области.

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