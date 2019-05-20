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Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Ростовской области

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Высокий риск природных пожаров ожидается в Ростовской области до середины недели. Жителей региона просят соблюдать правила безопасности.

Предупреждение о чрезвычайной пожароопасности распространяется на Приазовье и Ростов-на-Дону. Оно будет действовать до 23 мая. Об этом сообщает RostovGazeta. Жителей Ростовской области просят не разжигать костры и соблюдать осторожность при обращении с огнем.

Запрет распространяется на сжигание сухой травы и камыша.

Ранее предупреждение о пятом классе пожарной опасности действовало на протяжении выходных в двух районах Ростовской области.

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