Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Ростовской области
Высокий риск природных пожаров ожидается в Ростовской области до середины недели. Жителей региона просят соблюдать правила безопасности.
Предупреждение о чрезвычайной пожароопасности распространяется на Приазовье и Ростов-на-Дону. Оно будет действовать до 23 мая. Об этом сообщает RostovGazeta. Жителей Ростовской области просят не разжигать костры и соблюдать осторожность при обращении с огнем.
Запрет распространяется на сжигание сухой травы и камыша.
Ранее предупреждение о пятом классе пожарной опасности действовало на протяжении выходных в двух районах Ростовской области.