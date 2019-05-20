Пешехода убило веткой дерева на юге Москвы

Мужчина погиб после того, как на юге Москвы отломившаяся ветка дерева ударила его по голове. Инцидент произошел 19 мая на Кировоградской улице, сообщает mk.ru.

По данным издания, 42-летний москвич был доставлен в 36-ю городскую больницу, где в ночь на 20 мая скончался. Газета уточняет, что москвич страдал от тяжелых заболеваний, в том числе от цирроза печени.

Отмечается, что коммунальные службы обследовали дерево и выяснили, что это здоровый зеленый тополь. Предположительно, ветка была сломана порывом ветра.

9 мая сообщалось, что восемь человек пострадали в Москве из-за падения деревьев в результате сильной грозы со шквалистым ветром.