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Пешехода убило веткой дерева на юге Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мужчина погиб после того, как на юге Москвы отломившаяся ветка дерева ударила его по голове. Инцидент произошел 19 мая на Кировоградской улице, сообщает mk.ru.

По данным издания, 42-летний москвич был доставлен в 36-ю городскую больницу, где в ночь на 20 мая скончался. Газета уточняет, что москвич страдал от тяжелых заболеваний, в том числе от цирроза печени.

Отмечается, что коммунальные службы обследовали дерево и выяснили, что это здоровый зеленый тополь. Предположительно, ветка была сломана порывом ветра.

9 мая сообщалось, что восемь человек пострадали в Москве из-за падения деревьев в результате сильной грозы со шквалистым ветром.

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