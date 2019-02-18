Семь деревьев упало в Москве из-за сильного ветра

Сильный ветер повалил семь деревьев в Москве в ночь на понедельник, 18 февраля, последствия уже ликвидированы.

«Упало семь деревьев. Они уже убраны», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. Уточняется, что из-за ветра 17 февраля в Московском регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности, порывы местами достигали 22 м/с.

По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве и Московской области ожидается переменная облачность, без осадков. Местами может встречается сильная гололедица. Температура составит от -5 до -3 градусов, ветер северный и северо-западный 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что воскресенье, 17 февраля, стал самым теплым днем с начала 2019 года. Температура воздуха поднялась до 4,4 градуса тепла. Она добавила, что предыдущий температурный максимум установили 16 февраля. Тогда столбики термометров поднялись до 4,2 градуса.