Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве

Число пострадавших от падения деревьев в Москве составило шесть человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дерево придавило двух человек в парке «Кузьминки». Один человек пострадал на Севастопольском проспекте, двое — на улице Маршала Чуйко и один — на Кубанской улице.

О характере повреждений у пострадавших на данный момент информации нет.

Вечером 9 мая в Москве началась сильная гроза. Она сопровождалась ливнем и штормовым ветром. В парках столицы выборочно проводилась эвакуация людей.

Отмечается, что циклон не повлиял на шествие акции «Бессмертный полк» в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что 9 мая столичный регион будет находиться в активной фронтальной зоне, в связи с чем погода будет неустойчивой, высока вероятность грозовых ливней.