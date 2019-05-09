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Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Число пострадавших от падения деревьев в Москве составило шесть человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дерево придавило двух человек в парке «Кузьминки». Один человек пострадал на Севастопольском проспекте, двое — на улице Маршала Чуйко и один — на Кубанской улице.

О характере повреждений у пострадавших на данный момент информации нет.

Вечером 9 мая в Москве началась сильная гроза. Она сопровождалась ливнем и штормовым ветром. В парках столицы выборочно проводилась эвакуация людей.

Отмечается, что циклон не повлиял на шествие акции «Бессмертный полк» в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что 9 мая столичный регион будет находиться в активной фронтальной зоне, в связи с чем погода будет неустойчивой, высока вероятность грозовых ливней.

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