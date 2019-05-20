Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в понедельник, 20 мая, объявил о роспуске Верховной рады текущего созыва.
«Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!» — сказал Зеленский в обращении к украинскому народу.
Кроме того, Зеленский призвал раду принять законы о снятии депутатской неприкосновенности, а также освободить от должности главу СБУ и министра обороны.
«У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе», — отметил Зеленский.
Помимо этого новый глава государства предложил украинскому правительству уйти в отставку, пишет «Газета.Ру».
Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действовавшего президента Петра Порошенко.