Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в понедельник, 20 мая, объявил о роспуске Верховной рады текущего созыва.

«Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!» — сказал Зеленский в обращении к украинскому народу.

Кроме того, Зеленский призвал раду принять законы о снятии депутатской неприкосновенности, а также освободить от должности главу СБУ и министра обороны.

«У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе», — отметил Зеленский.

Помимо этого новый глава государства предложил украинскому правительству уйти в отставку, пишет «Газета.Ру».

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Со значительным отрывом он опередил действовавшего президента Петра Порошенко.