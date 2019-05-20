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Окруженных паводком мужчину с собакой спасли в Якутске

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В Якутске спасатели эвакуировали мужчину с собакой с Зеленого Луга, который был окружен паводковыми водами. Операция началась после того, как на пульт дежурного поступило два звонка: один от детей, игравших неподалеку от подтопленной территории, а второй от жильцов многоэтажки, стоящей неподалеку.

Они рассказали, что на затопленном островке лежит человек, сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на ГКУ «Служба спасения Якутии». Спасатели подплыли к этому месту на резиновой лодке. Они обнаружили там мужчину, не подававшего признаков жизни, и охранявшую его собаку. Они находились на крыше затопленного строения.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали на берег. Там его передали врачам скорой помощи. У мужчины наблюдались признаки общего переохлаждения.

Ранее сообщалось, что жители одного из поселков в Якутии спасли медвежонка на льдине, прибившейся к берегу.

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