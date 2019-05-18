В Якутии спасли медвежонка на льдине

Жители села Урицкое в Якутии приютили медвежонка, которого на льдине прибило к берегу реки Лены, пишут «Новости Саха».

По данным портала, мешу, которого едва не растерзала стая собак, спас местный житель Сергей.

«Еле спас. Его прибило к берегу на льду, он был весь мокрый, сильно замерз», — рассказал мужчина.

Он обогрел животное и поселил в деревянном ящике с сеном. Кормят медвежонка, которому дали кличка Умка, молоком и травой. Вскоре в село должны прибыть ветеринары, которые и установят — самец это или самка, — а также подготовят Умку к передаче в зоопарк.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области спасли собаку, которая сплавлялась по реке на льдине.