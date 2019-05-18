Прямой эфир

В Якутии спасли медвежонка на льдине

0
Фото: sakhalife.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители села Урицкое в Якутии приютили медвежонка, которого на льдине прибило к берегу реки Лены, пишут «Новости Саха».

По данным портала, мешу, которого едва не растерзала стая собак, спас местный житель Сергей.

«Еле спас. Его прибило к берегу на льду, он был весь мокрый, сильно замерз», — рассказал мужчина.

Он обогрел животное и поселил в деревянном ящике с сеном. Кормят медвежонка, которому дали кличка Умка, молоком и травой. Вскоре в село должны прибыть ветеринары, которые и установят — самец это или самка, — а также подготовят Умку к передаче в зоопарк.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области спасли собаку, которая сплавлялась по реке на льдине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США медвежонка предложили усыпить за дружелюбие
Спасенный из тесной клетки медвежонок в Приморье залег в спячку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017