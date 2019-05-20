В Коми началась эвакуация 90 шахтеров из-за проблем с вентиляцией
На шахте «Воркута» в Коми вышел из строя главный вентилятор, сообщил в понедельник, 20 мая, «Интерфаксу» источник в службах технического надзора.
«В забое порядка 90 горняков. Проводится эвакуация», — уточнил собеседник агентства. По предварительным данным, никто не пострадал.
«РИА Новости» уточнило, что с глубины 140 м на поверхность поднимаются 86 рабочих.
15 февраля из шахты «Уралкалия» в Пермском крае эвакуировали людей из-за задымления. Шахта находится в городе Березники. Задымление произошло в дизельном компрессоре в бункере 1-го ствола Березниковского калийного производственного рудоуправления – 4.
Специалисты проветрили прилегающие выработки и берут пробы воздуха. Отмечалось, что в шахте находился 221 человек.