Из шахты «Уралкалия» эвакуируют горняков из-за задымления

Из шахты «Уралкалия» в Пермском крае эвакуируют людей из-за задымления. Об этом 15 февраля сообщается на сайте компании.

Шахта находится в городе Березники. Задымление произошло в дизельном компрессоре в бункере 1 ствола Березниковского калийного производственного рудоуправления — 4. На данным момент специалисты проветривают прилегающие выработки и берут пробы воздуха.

«Персонал выводится из зоны задымления, угрозы для жизни работников рудника нет. На момент задействования ПМЛА в шахте находился 221 человек», — сказано в сообщении, с уточнением, что эвакуация шахтеров завершается.

12 февраля на шахте в Кемеровской области произошло обрушение породы при проведении работ на глубине 200 м. В результате происшествия погиб один горняк, еще одного госпитализировали с травмами конечностей.