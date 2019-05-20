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В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Выдачу российских паспортов в Приднестровье анонсировал депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Александр Ярошук. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 20 мая, сославшись на эфир приднестровского телевидения.

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По словам парламентария, решение будет принято правительством России в самое ближайшее время.

«Политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — заявил Ярошук, обращаясь к приднестровцам.

Приднестровье — самопровозглашенная республика, добивающаяся независимости от Молдавии еще со времен СССР. Тирасполь неоднократно выражал опасения, что Кишинев примет решение о присоединении к Румынии.

Население региона — около 500 тыс. человек, в основном русские и украинцы.

6 февраля стало известно, что Молдавия может отказаться от идеи возвращения Приднестровья ради вступления в Евросоюз, заявил спикер молдавского парламента Андриан Канду. Политик отметил, что реинтеграция Приднестровья в Молдавию является приоритетом для Кишинева. Однако власти республики готовы отказаться от этой идеи, если она станет камнем преткновения для вступления в ЕС или развития сотрудничества с НАТО.

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