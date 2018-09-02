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Глава Приднестровья заявил о приверженности курсу на присоединение к России

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Фото: ТАСС/Пресс-служба вице-премьера РФ Д.Рогозина
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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский выразил приверженность курсу на создание независимого государства с последующим присоединением к России. Об этом он объявил 2 сентября на военном параде в Тирасполе.

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«ПМР, реализуя свой внешнеполитический курс, последовательно отстаивает волю народа, закрепленную итогами всенародного референдума 2006 года. А именно — построение независимого государства с его последующим вхождением в состав России», — приводит «Интерфакс» слова Красносельского.

Он подчеркнул, что власти Приднестровья и России придерживаются одинаковой точки зрения относительно ситуации в переговорном процессе вокруг региона. «Наш народ сделал свой выбор. И у этого выбора нет альтернативы», — заявил глава ПМР.

Красносельский добавил, что власти Приднестровья ставят перед собой цель сделать республику современной, привлекательной для внутренних и внешних инвестиций, а также туризма.

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика была образована 2 сентября 1990 года в Тирасполе на съезде депутатов левобережных районов Молдавской ССР. Жители региона, большую часть которых составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии на фоне опасений, что Кишинев примет решение о присоединении к Румынии.

Ранее Красносельский заявил в интервью «Известиям», что Тирасполь не видит себя в составе Молдавии и стремится быть в единстве с Россией

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