Уличная борьба проевропейских сил между собой может дестабилизировать обстановку в Молдавии перед парламентскими выборами. Об этом «Известиям» заявил президент республики Игорь Додон. Глава государства пояснил, кому могут быть выгодны митинги в Кишиневе, и выразил надежду, что российские журналисты смогут свободно работать в Молдавии во время февральских парламентских выборов. Он также рассказал о планах встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным во второй половине октября и провести в начале сентября переговоры с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

— Последние дни в столице Молдавии было неспокойно. С чем вы связываете митинги на улицах Кишинева и кто, по-вашему, стоит за их организацией? Стоит ли ждать продолжения протестов?

— Я думаю, очевидно, что с приближением парламентских выборов все партии — и левые, и правые — будут наращивать протестное движение. То, что происходит на сегодняшнем этапе, — это борьба проевропейской оппозиции против проевропейской партии власти. Другими словами, правые партии борются между собой за правый электорат и пытаются показать, кто из них более привлекателен для этой группы избирателей. Левые партии — такие как Партия социалистов — приняли решение в это не вмешиваться. И это правильное решение. Пусть правые между собой борются. Тем более лидеры прошедших протестных митингов — это бывшие партнеры, которые еще недавно были в правительстве вместе с партией власти. Ближе к выборам протестное движение будет только нарастать. Правительство попыталось противопоставить этим протестам акции некоторых мелких партий. То, что мы видели в последние дни, как раз и есть борьба между проевропейскими силами.

— Есть ли в этих уличных митингах какая-то, пусть и скрытая, угроза для Молдавии?

— То, что произошло несколько дней назад, — действительно опасная тенденция. С одной стороны были проевропейские оппозиционные силы, а с другой стороны вышли маленькие партии, чтобы их провоцировать. В этом и опасность: поскольку потенциально такие действия грозят дестабилизацией, это может оказаться на руку как правой оппозиции, так и власти. Они пытаются дестабилизировать ситуацию перед парламентскими выборами. Ведь совершенно очевидно, что и правые проевропейские, и оппозиционные проевропейские проиграют предстоящие выборы. Вот они и пытаются что-то предпринять. Общество явно недовольно, люди готовы голосовать за единственную альтернативу — Партию социалистов. Кому-то эти протесты явно выгодны. Но вопрос — кому? Это может быть выгодно как проевропейской оппозиции, так и партии власти.

— Несмотря на сложную обстановку в Молдавии, вы всё равно планируете осенью посетить Россию с официальным визитом?

— Предварительно официальный визит в Москву планируется на вторую половину октября. Повестка дня пока прорабатывается. Но главными вопросами в любом случае станут проблемы мигрантов, экономика и Приднестровье.

— Вступив в должность, вы провели переговоры с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. До этого президент Молдавии не встречался с лидером ПМР очень долго. Есть информация, что подобные переговоры планируется провести снова. Когда ждать новую встречу правого и левого берегов Днестра?

— Я думаю, в ближайшие дни мы объявим дату. Обговариваются финальные моменты. Скорее всего, мы встретимся в первой декаде сентября.

— Уже понятно, какой будет повестка диалога с Вадимом Красносельским?

— На встрече будут обсуждаться в основном вопросы экономического характера. Это касается нужд граждан правого и левого берегов Днестра. Также поговорим о проблемах экономических агентов. Это тот пакет, который мы обсуждали на нашей встрече в январе 2017 года. Он состоит из восьми пунктов — по пяти-шести из них уже есть реальное продвижение и найдены решения. Обсудим, как двигаться дальше.

— Изначально планировалось, что выборы в молдавский парламент пройдут в конце ноября. В итоге их перенесли на 24 февраля...

— На самом деле нельзя сказать, что парламентские выборы именно перенесены. Они пройдут в законные сроки. Выборы должны состояться в течение трех месяцев после истечения полномочий нынешнего состава парламента. Мандат у действующих депутатов заканчивается 30 ноября. Так что, согласно закону, можно проводить голосование до 2 марта.

— Журналисты из РФ нередко сталкивались с проблемами в Молдавии — многих просто не пускали в страну. Представители российских СМИ смогут свободно работать на молдавской территории во время выборов?

— Я надеюсь, что возможностей и желания совершать такие действия у правительства сейчас меньше. Прежде всего потому, что они испортили отношения с Западом, в основном с Европейским союзом. Мне кажется, они должны более взвешенно подходить к геополитическим вопросам. Первые результаты и, можно сказать, первый тест — экономический молдово-российский форум (пройдет в Кишиневе с 20 по 22 сентября. — «Известия»). Сейчас мы будем обсуждать детали этого форума с руководством «Деловой России» (общественная организация, объединяющая более 3 тыс. предпринимателей. — «Известия»), которое в эти дни находится в Кишиневе.