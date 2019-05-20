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Двое подростков сбежали в Москве из психбольницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Двое подростков самовольно покинули Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве 19 мая. Их поиски ведут экстренные службы столицы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Отмечается, что сводки о поиске несовершеннолетних распространены по всей Москве. Как дети смогли выбраться из больницы — пока неизвестно.

«Возможно, не сработала служба безопасности, это предстоит выяснить», — отметил собеседник агентства.

В апреле сообщалось, что 65-летняя женщина, сбежавшая из психбольницы в Уфе, пробралась на самолет и едва не улетела в Москву.

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