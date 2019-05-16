Психологи назвали десять способов обрести гармонию и преуспеть в жизни

Британские психологи Мег Аррол и Ария Кэмпбелл-Данеш рассказали о том, как обрести гармонию и преуспеть в жизни. По их словам, в первую очередь для людей важна психологическая устойчивость, так как она позволяет легче переживать трудности и легче относиться к жизни, пишет Daily Mail.

Специалисты отмечают, что никто из людей не рожден с этой чертой, она появляется в течение жизни и человек сам способен развить в себе такую способность. В первую очередь психологи рекомендуют поменять свое отношение к трудностям и избавиться от установок «я не могу этого сделать» и «почему именно я?». По их словам, такие внутренние убеждения приводят лишь к гневу, разочарованию и неспособности двигаться вперед.

«Бросьте вызов этим мыслям. Будьте уверены в себе и своей способности справиться», — отмечают специалисты.

Также психологи советуют не бояться обращаться к различным инструментам, которые могут помочь снизить уровень тревоги. Это могут быть различные курсы или тренинги, общение с психологом. Третьим способом повысить свою психологическую устойчивость может стать конопляное масло.

«Конопляное масло оказывает расслабляющее действие. Оно особенно полезно для уменьшения беспокойства и спокойного сна», — прокомментировала рекомендацию врач-диетолог Сара Брюэр.

Далее психологи советуют найти источник вдохновения. По их словам, в век Instagram многим кажется, что у других жизнь складывается лучше и успех буквально плывет им в руки. Однако реальность сильно отличается от жизни, которую люди показывают в соцсетях. В данной ситуации людям советуют найти образцы для подражания и почитать биографии известных личностей.

Также специалисты предостерегают от слишком большого количества сожалений в жизни, беспокойства за будущее и попыток сравнивать свою жизнь с чужой. Для борьбы с такими состояниями специалисты предлагают использовать дыхательные упражнения.

«Расслабьтесь и полностью осознайте свое дыхание, сосредоточьтесь на своих ощущениях», — рекомендуют психологи.

Отмечается, что такие практики могут уменьшить негативные эмоциональные реакции на 20%. Еще одной рекомендацией стала помощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации. Психологи считают, что добрые дела помогают людям чувствовать себя лучше.

При этом не стоит забывать и о себе — бессонница, отсутствие мотивации к занятиям спортом или правильному питанию часто являются обычной реакцией на стресс. По словам психологов, все вышеперечисленное крайне важно для психологической устойчивости. А в случае проблем со сном они рекомендуют употреблять вечером настойку валерианы.

Восьмым советом стало соблюдение диеты с большим количеством йогуртов, кефира и квашеной капусты. По словам специалистов, данные продукты помогают снизить уровень тревоги, тогда как сладкое действует на организм наоборот. Также психологи рекомендуют напомнить себе о своей уникальности и записать на бумаге 10 своих лучших качеств.

«Поначалу это может показаться странным и не очень скромным, но просто начните с пары вещей. В трудные времена напомните себе об этих качествах, которые могут помочь вам в любой ситуации», — отмечают специалисты.

Последним советом стало создание семьи и крепких дружественных отношений. По словам психологов, дети вырастают успешными и счастливыми, когда у них есть стабильная и крепкая связь хотя бы с одним родителем. Также поддержка нужна и для взрослых, найти ее можно, общаясь с друзьями.

Ранее в мае американские ученые разработали тест, который может выявить у человека синдром хронической усталости.