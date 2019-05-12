Психолог объяснила выбор черной одежды россиянами

Член Российского психологического общества Наталья Искра связала выбор одежды черного цвета россиянами с климатическими условиями.

По ее словам, россияне предпочитают выбирать одежду под сезон, поэтому аксессуары черного цвета пользуются наибольшей популярностью.

«В зимнее время серая и черная одежда, особенно когда вокруг пасмурно, помогает оттенить достоинства человека, его яркие черты и сконцентрировать внимание именно на них», — сказал она «Вечерней Москве».

Также кандидат психологических наук уверена, что одежда может указать на внутренние проблемы человека.

«Если человек не просто одевается в мрачные тона, а делает это неряшливо и небрежно, при этом не добавляя к одежде какие-нибудь аксессуары, то тогда можно говорить о подавленности», — считает психолог.

Кроме того, Искра рассказала, как при помощи вещей настроить себя на позитив или рабочий лад. «Розовый, бежевый и разные их оттенки поднимают настроение. А холодные тона, такие как светло-голубой, способствуют работе и мыслительной деятельности», — утверждает психолог.

При этом, по ее мнению, с яркими цветами стоит быть осторожнее. Например, красный цвет повышает агрессию, а ярко-оранжевый может перевозбудить.

Ученые из университета Конкордии в Канаде связали влияние эмоций с продолжительностью жизни пожилых людей. По словам исследователей, часто злящиеся пожилые люди больше других страдают от воспалений и хронических болезней и в среднем живут меньше.