Чак Норрис на танке Abrams покорил соцсети

Известный американский актер Чак Норрис, который также является мастером единоборств и ветераном ВВС США, посетил военную базу Форт Худ в Техасе и сфотографировался на танке, пишет Army Times.

Актер прибыл на базу 14 мая, чтобы снять документальный сериал с участием военных.

При этом Норрис с удовольствием фотографировался с солдатами и общался с поклонниками.

В финале своего визита он забрался на танк M1A2 Abrams и сделал несколько фото, которые активно начали обсуждать в соцсетях.

Многие пользователи отметили, что 79-летняя звезда «Уокер, техасский рейнджер», также «крут, как и раньше».

This afternoon, #IRONHORSE Troopers from 2-8 CAV had the honor to work with THE Chuck Norris. He came to Fort Hood to film a show that will feature the M1A2 Abrams tank. It was our pleasure to host this production. We’ll keep you posted when the episode will air! #LiveTheLegend pic.twitter.com/qAIKg2Is62