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Чак Норрис на танке Abrams покорил соцсети

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Фото: Twitter.com/1st Cavalry Division
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Известный американский актер Чак Норрис, который также является мастером единоборств и ветераном ВВС США, посетил военную базу Форт Худ в Техасе и сфотографировался на танке, пишет Army Times.

Актер прибыл на базу 14 мая, чтобы снять документальный сериал с участием военных.

При этом Норрис с удовольствием фотографировался с солдатами и общался с поклонниками.

В финале своего визита он забрался на танк M1A2 Abrams и сделал несколько фото, которые активно начали обсуждать в соцсетях.

Многие пользователи отметили, что 79-летняя звезда «Уокер, техасский рейнджер», также «крут, как и раньше».

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