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Организаторы соревнований рассказали о напавшем на Шварценеггера

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Фото: TASS/ZUMA
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Организаторы соревнований по бодибилдингу в ЮАР заявили, что американского актера Арнольда Шварценеггера ударил в спину «безумный фанат», известный подобным поведением.

Инцидент произошел 18 марта на состязаниях Arnold Classic Africa. Неизвестный мужчина с разбега подпрыгнул и ударил Шварценеггера в спину ногами. Актер остался на ногах, он был крайне удивлен произошедшим. Нападавшего сразу задержали.

Организаторы отметили, что Шварценеггер выдвигать обвинения не намерен, пишет «РИА Новости».

«Уэйн Прайс, организатор Arnold Classic Africa, считает, что этот инцидент был тщательно спланирован нападавшим, сам он известен полиции в связи с организацией подобных инцидентов», - говорится в заявлении учредителей турнира.

Сам Шварценеггер опубликовал видео инцидента в соцсетях и назвал нападавшего идиотом. При этом он отметил, что удар его здоровью не повредил.

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