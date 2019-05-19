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В Сети появилось видео с Чаком Норрисом на танке

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Фото: U.S. Army’s Ironhorse Brigade
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Американский актер Чак Норрис, получивший известность благодаря ролям в боевиках в конце прошлого столетия, посетил военную базу Форт Худ в Техасе.

Визит состоялся в начале недели, 14 мая. Норрис пообщался с военнослужащими, после чего позировал на танке M1A2 Abrams. Как отмечает портал Army Times, 79-летний актер прибыл на базу для съемок документального фильма, в котором появятся некоторые солдаты с базы Форт Худ.

Кадры с сидящим на танке Чаком Норрисом 19 мая публикует телеканал РЕН ТВ.

За свою актерскую карьеру Чак Норрис снялся в десятках боевиков. Однако наибольшую известность ему принесла роль в телевизионном сериале «Крутой Уокер. Правосудие по-техасски», где он сыграл рейнджера. Актер является мастером боевых искусств.

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