Чак Норрис встретился с премьером Венгрии

Готовьтесь узреть самое страшное оружие Чака Норриса — его улыбку. Можете забыть о своей коллекции мемов о Крутом Уокере. Оказывается, Норрис очень даже эмоциональный и веселый человек.

Актер нанес дружеский визит венгерскому премьеру Виктору Орбану. Кстати, некоторые фанаты считают, что опубликованное видео — обман. Внимательные зрители заметили: настоящий Чак Норрис не стал бы пристегиваться.

Если кто-то еще не верит в жизнерадостность актера — найдите его Instagram.