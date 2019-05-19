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Сразу пять автомобилей столкнулись в Туле

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В Туле на улице Кирова произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, водитель Volkswagen врезался в остановившиеся на светофоре Chevrolet, «Жигули» и Ford. Удар был такой силы, что Chevrolet вытолкнуло на Lexus, стоявший впереди колонны.

По предварительной информации, водитель Chevrolet находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишут ИА «Тульские известия». Информация о пострадавших уточняется.

В Волгограде вечером 17 мая произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Маршрутка столкнулась с «КамАЗом» и врезалась в столб. В результате ДТП пострадали 13 человек.

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