Сразу пять автомобилей столкнулись в Туле

В Туле на улице Кирова произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, водитель Volkswagen врезался в остановившиеся на светофоре Chevrolet, «Жигули» и Ford. Удар был такой силы, что Chevrolet вытолкнуло на Lexus, стоявший впереди колонны.

По предварительной информации, водитель Chevrolet находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишут ИА «Тульские известия». Информация о пострадавших уточняется.

В Волгограде вечером 17 мая произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Маршрутка столкнулась с «КамАЗом» и врезалась в столб. В результате ДТП пострадали 13 человек.