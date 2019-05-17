В результате столкновения маршрутки с «КамАЗом» в Волгограде пострадали 13 человек
В Волгограде вечером 17 мая произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Маршрутка столкнулась с «КамАЗом» и врезалась в столб, сообщает «РИА Новости».
В результате ДТП пострадали 13 человек. Некоторые находятся в тяжелом состоянии.
«Со слов водителя большегруза, у него отказали тормоза. По предварительной информации, в лечебное учреждение госпитализированы 13 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в полиции.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места происшествия.
Ранее сообщалось, что утром 17 мая на севере Волгограда столкнулись иномарка и мотоцикл. Один человек погиб, еще двое получили травмы и были госпитализированы.