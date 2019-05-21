«С удовольствием становлюсь пластилином в чужих руках»

Отечественная поэзия должна звучать со сцены, российские сериалы становятся всё более качественными, а песни «Аквариума» до сих пор звучат современно. Об этом «Известиям» рассказала актриса Алиса Гребенщикова. Беседа состоялась после показа премьерного блока моноспектакля «Всё вокруг», в котором актриса выступила не только как исполнительница, но также как автор идеи и режиссер.

— В новой постановке «Всё вокруг» вы читаете стихи современных авторов — знаменитых и не очень. Как отбирали их?

— Это стихи, которые отзываются в моем сердце, написанные близкими мне по духу людьми. К каждому из выбранных поэтов я очень тепло отношусь. Мне по-человечески важно, чтобы люди слышали строчки Ани Логвиновой, Ани Русс и других авторов, после чего захотели купить книгу, найти их поэзию в интернете.

алиса Алиса Гребенщикова в моноспектакле «Всё вокруг» Фото: Театр «Практика»

— Получается, это в какой-то мере просветительская деятельность?

— Мне нравится знакомить людей с современной поэзией. Обычно поэты настороженно относятся к тому, что их стихи читает вслух кто-то другой, но с каждым из авторов мы знакомы давно, и еще до этого спектакля они обратили внимание, что в моем исполнении есть что-то особенное — я читаю стихи как автор, а не как актриса. Наверное, именно это качество и сближает меня с поэтами и они отпускают свои стихи со мной на прогулку, как трепетные родители маленького ребенка.

— К вопросу о детях: у вас же есть и проекты для юных зрителей.

— Да. «Ежик и медвежонок» по сказкам Сергея Козлова — это философский спектакль. И дети, и взрослые погружаются в атмосферу удивительного мира, созданного командой спектакля. Я рекомендую смотреть постановку зрителям старше шести лет, чтобы они понимали, о чем идет речь: об утратах и обретениях, о том, что надо всегда идти за своей мечтой.

Когда-то я была очень увлечена этими сказками, записала аудиокнигу. В театре это знали, и когда «Практике» понадобился свой детский спектакль, Иван Вырыпаев, который был в тот момент художественным руководителем, предложил сделать его мне — именно по этим произведениям.

Есть и еще одна постановка для семейного просмотра — «Слон Хортон». Над ней со мной работал тот же мультипликатор, но спектакль получился другой по настроению — беззаботный, легкий, очень веселый, хотя и с глубоким смыслом. Он подходит и для младенцев, и для детсадовцев, и для школьников всех возрастов — каждый находит что-то интересное для себя.

алиса Знаменитые тексты Сергея Козлова, знакомые зрителю по шедевру мультипликации Юрия Норштейна «Ежик в тумане», Светлана Иванова-Сергеева и Алиса Гребенщикова воплотили в удивительный моноспектакль Фото: Театр «Практика»

Вообще я с «Практикой» давно. Начинала репетировать несколько спектаклей, но из-за съемок в кино мне не удавалось довести работу до конца. Однако в 2010 году появился проект, ради которого я отказалась от фильмов: «Пиноккио» французского режиссера Жоэля Помра. Потом было еще несколько важных работ, часть из них — моноспектакли, в том числе «Всё вокруг».

— Режиссерская профессия вас привлекает?

— Иногда есть материал, который я не могу доверить никому другому. Когда у меня есть свое видение произведения или текста, то хочется сделать всё самой, чем я и занимаюсь. Но я с удовольствием становлюсь пластилином в чужих руках, если мне предлагают любопытную работу, и с режиссерами не спорю. Играя в спектакле по пьесе Жана Ануя «Оркестр» в постановке Павла Сафонова, я делала только то, что хотел Паша, и для меня это тоже был безумно интересный опыт. Я артистка впитывающая и исполнительная.

— Современный театр вам ближе, чем академический?

— Классическую литературу я очень люблю, а вот академический театр мне не близок. По крайней мере, не драма. А вот классические балетные постановки занимают в моей душе столько же места, сколько и современный танец. С равным удовольствием смотрю хореографию и Мариуса Петипа, и Уэйна Макгрегора (современный британский хореограф. — «Известия»).

алиса Спектакль поставлен по мотивам «Сказок про Слона Хортона» американского поэта Доктора Сьюза Фото: Театр «Практика»

— Вы очень разная на сцене и в кино. Где вам самой больше нравится?

— Не обязательно любить либо свеклу, либо картошку — можно и то и другое. Кстати, у меня есть мечты о кинопроектах, но сама я не возьмусь режиссировать, искать деньги. Надеюсь, эти мечты реализуются у моих друзей-режиссеров, а я смогу быть частью их плана.

— В каких фильмах мы увидим вас в ближайшее время?

— Неожиданная роль у меня будет в сериале «Би Хэппи», который выйдет в этом месяце на телеэкраны. В нем меня сразу увлек интересный сценарий. Вообще российские сериалы в последнее время становятся очень качественными, как зритель смотрю их с удовольствием, с нетерпением ожидаю каждый новый эпизод.

— Как вам фильм о российских рок-музыкантах «Лето»? Вашему отцу Борису Гребенщикову он не очень понравился.

— Я с большим интересом посмотрела картину, мне нравится то, что делает Кирилл Серебренников.

— Кем сегодня себя ощущаете больше — петербурженкой или москвичкой?

— Я очень люблю Москву и мне далеко не безразлично всё, что здесь происходит, но я остаюсь петербурженкой. Человеком, которого воспитали северный ветер, дождь и низкое небо над головой — все это часть меня. В ситуациях потерь, утрат, я «включаю сфинкса», замерзаю внутри. Самые важные вещи переживаю глубоко в себе, и о них людям не рассказываю.

алиса Кадр из фильма «Лето» Фото: WDSSPR

— Много ли у вас друзей?

— Да. У меня большое сердце, и меня хватает на всех. Я в теплых отношениях и со своими школьными подругами, и с институтскими — в Москве и в Петербурге. Среди моих друзей разные люди: из творческой среды и не только.

— Со своим отцом поддерживаете отношения?

— Конечно! Недавно за четыре дня мы с моим сыном Алешей сходили на три его концерта. По-моему, это говорит само за себя, как и наличие песен «Аквариума» в наших плейлистах. У музыки Бориса Гребенщикова очень современное звучание. Алексея интересуют разные музыкальные направления, но он и «Аквариум» себе качает.

— В различных жизненных ситуациях вы советуетесь с родными или всё решаете сами?

— Советоваться и решать самой — это разные вещи. Безусловно, я прислушиваюсь к мнению своих близких, они для меня авторитеты.

— Стать актрисой они посоветовали ?

— Стать актрисой я решила, когда уже училась в театральном институте. А поступила туда спонтанно. Папина жена Ирина сказала, что там можно интересно провести время, и я подумала: «Попробую». Уже в процессе обучения поняла, что с актерским образованием и жить можно интересно, так что пошла этой дорожкой. Ни о чем не жалею и ни на что не жалуюсь.

алиса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— У актрис ведь часто бывает непростая судьба.

— Актер — человек, который почти ничего не решает в профессии, он зависим от режиссеров и продюсеров. Мужчине в этом плане даже сложнее, чем женщине. Непростая работа, но и очень увлекательная. С ней приходят большие возможности и много интересных людей.

— А не хочется иногда от людей отдохнуть?

— Мне нравится уезжать из Москвы за город, чтобы вокруг были лес, поле, простор, тишина и минимум людей. Чтобы я могла ходить ненакрашенная и в застиранных спортивных штанах, не думая, как я выгляжу. Очень люблю одна быть дома. Часто работаю в выходные, и поэтому понедельник планирую спокойным днем. Еду в магазин, покупаю продукты и занимаюсь простыми бытовыми делами. Меня очень успокаивает, когда я делаю уборку. Да и готовить тоже люблю, это для меня сродни медитации.

— Хотели бы иметь еще детей?

— Если Бог даст, я буду рада. С благодарностью принимаю дары судьбы. Я довольна тем, как течет моя жизнь.