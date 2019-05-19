Россияне не пострадали при взрыве в Египте

Россиян не оказалось среди пострадавших в результате взрыва, прогремевшего в рядом с туристическим автобусом в районе пирамид в Каире. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ.

По имеющейся информации, ранения получили 17 человек: 10 египтян и семь граждан ЮАР.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 мая. Самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея, расположенного рядом с пирамидами на плато Гиза. Сообщалось, что бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом в тот момент, когда он находился в движении. Других подробностей ЧП пока нет.