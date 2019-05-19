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Туристический сезон в Рязани откроется пешеходной экскурсией

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Пешеходная экскурсия под названием «Рязань событийная» 24 мая откроет туристический сезон в столице региона. На улице Почтовой будет открыт штаб Форума древних городов.

По словам организаторов, для гостей мероприятия будут доступны представления и программы, а также мастер-классы и различные сувениры. Об этом сообщает РИА «7 новостей». На 31 мая запланирована презентация активного отдыха в hязанском регионе, а 7 июня районные туринформцентры покажут интересные маршруты.

В РЖД недавно приняли решение разработать новые маршруты туристических поездов на паровой тяге. Один такой ретросостав запустят из Липецка в Волгоград уже в этом году. Также рассматривается возможность запуска пригородного движения паровозов с пассажирскими вагонами вокруг Ельца, Воронежа.

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