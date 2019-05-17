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Туристический паровоз запустят из Липецка в Волгоград

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В РЖД приняли решение разработать новые маршруты туристических поездов на паровой тяге. Один такой ретросостав запустят из Липецка в Волгоград. Он появится уже в 2019 году.

Также рассматривается возможность запуска пригородного движения паровозов с пассажирскими вагонами вокруг Ельца, Воронежа, а также других российских городов, куда приезжает много туристов.

Lipetskmedia отмечает, что впервые жители Ельца увидели туристические ретросоставы на паровой тяге еще в январе 2019 года. Однако тогда паровозы перевозили в основном москвичей, а в древнем городе Липецкой области они останавливались лишь на несколько минут.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области нашли три новых памятника археологии. Они датируются эпохой бронзы.

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