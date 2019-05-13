Главврачей для липецких больниц выберут по конкурсу

В Липецкой области стартует межрегиональный конкурс «Лидерздрав-2019». В нем примут участие не только местные медики, но и врачи из других областей, входящих в состав Центрального федерального округа. Цель — выявление наиболее перспективных и талантливых организаторов в сфере здравоохранения.

По словам замглавы регионального министерства здравоохранения Галины Леваковой, победители конкурса войдут в кадровый резерв облздрава с перспективой занять вакантные должности руководителей государственных медицинских организаций региона.

Для победы участникам предстоит пройти заочные и очные испытания, в ходе которых они должны продемонстрировать свои знания и опыт в организационных вопросах в сфере медицины. Сам конкурс пройдет в четыре этапа. Первый этап начнется в мае, а последний — в конце июля.

GOROD48 напоминает, что совершенствование работы учреждений медицинской сферы является приоритетом деятельности врио губернатора Игоря Артамонова. Он приезжал с инспекцией в несколько лечебных учреждений, но ни разу не был удовлетворен увиденным.

Ранее сообщалось, что на развитие медицины в Липецкой области в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» будет направлено около 10 млрд рублей.