Шоколадная фабрика будет запущена в Липецкой области

До конца 2019 года в Липецкой области начнет работу шоколадная фабрика. Инвесторы занимаются подведением коммуникаций.

«Долгоруковская шоколадная фабрика» должна была открыться еще осенью 2018 года. Однако инвесторы перенесли сроки запуска производства, теперь планируется, что компания начнет работу до конца 2019 года. Об этом сообщает LipetskMedia. На фабрике планируется выпуск шоколадной глазури и мармелада.

К объекту подводят газ, также в настоящее время продолжается отделка помещений. Электричество к зданию фабрики уже подведено.

Инвесторы вложили в фабрику около 100 млн рублей. Планируется трудоустройство порядка 15 человек.