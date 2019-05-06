Названы регионы России с наибольшим потреблением сахара

Специалисты Росстата подсчитали, сколько сахара на душу населения пришлось в 2017 году в каждом регионе России. Лидерами потребления оказались Липецкая и Курская области, где за год на каждого жителя пришлось 55 кг сладкого продукта.

На третьем месте оказалась Тамбовская область (54 кг), далее следует Воронежская область (52 кг), а замыкает пятерку Краснодарский край (50 кг). При этом меньше всего сахара, согласно подсчетам, потребляли жители Республики Тыва (24 кг), Калмыкии (26 кг), Чувашии (27 кг) и Красноярского края (28 кг).

В среднем по России на душу населения пришлось 39 кг сахара в год. За последнее время этот показатель не сильно изменился — в 2005 году россияне съедали на 1 кг сахара меньше, отмечает телеканал RT.

11 апреля диетолог объяснила трудности с отказом от сладкого. По ее словам, при желании отказаться от сахара не следует ждать быстрых успехов, пренебрегать режимом питания и изучением этикеток, игнорировать проблемы с кишечником, употреблять в пищу неправильные сахарозаменители.