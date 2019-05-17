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Экстремальный туризм будут развивать в якутском Оймяконе

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Открытый конкурс на создание концепции туристского кластера в якутском селе Оймякон объявлен во время 24-й международной выставки архитектуры и дизайна «Арх Москва». Об этом сообщила журналистам главный архитектор республики Ирина Алексеева.

«Привлечение иностранных туристов должно [основываться] на высококачественной инфраструктуре», — сказала Алексеева.

Планируется раскрыть потенциал полюса холода Оймякона как мирового центра экстремального туризма, передает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ТАСС.

Напомним, Центр развития туризма в Якутии планирует обеспечить рост турпотока в 12 раз. Концепция составлена на ближайшие пять лет. По данным ведомства, к 2025 году туристический поток необходимо нарастить до 250 тыс. человек в год против нынешних 20 тыс. человек.

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