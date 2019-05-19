Правительство Украины обжаловало решение суда о незаконной национализации Приватбанка

Кабинет министров Украины подал жалобу на решение Окружного административного суда о признании незаконной национализации Приватбанка. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает издание «Украинские новости».

«Жалоба подана через Окружной админсуд 16 мая. В ней указано, что заявителем апелляционной инстанции является кабмин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с подачей жалобы решение об отмене национализации Приватбанка не может вступить в силу. При этом, согласно данным пресс-службы Шестого апелляционного админсуда, указанная жалоба еще не передана в суд. В настоящее время она находится в канцелярии Окружного админсуда.

Правительство Украины решило национализировать Приватбанк в 2016 году. Его основными акционерами были бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Высокий суд Англии в конце 2017 года выдал приказ о всемирном аресте активов этих предпринимателей на сумму более $2,5 млрд. Решение было принято на основании предоставленных доказательств, подтверждающих факт вывода из банка почти $2 млрд на подконтрольные акционерам компании.

8 апреля Коломойский заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка. По его словам, до завершения процесса национализации МВФ отказывался выделять Украине деньги. Бизнесмен говорил, что намерен потребовать от украинских властей $2 млрд в случае признания национализации незаконной.

18 апреля суд по иску Коломойского признал национализацию Приватбанка незаконной. В постановлении говорится, что договор купли-продажи государством акций кредитной организации недействителен с момента его заключения. В украинском минфине с этим решением не согласились.

Позже, 21 апреля, Печерский районный суд Киева разорвал договор о личном поручительстве украинского бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.