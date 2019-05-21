Сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения народной артистки России Любови Полищук. Звонкая, героическая, странная, легкая, прекрасная. Люба была разная. Она — стихийный, природный, мощнейший талант. Не любила ничего определенного, ничего расписанного детально и подробно.

В Москву Люба попала из Омска. Не будучи профессиональной актрисой, она работала в эстрадном коллективе «Омичи на эстраде». Читала веселые рассказы, работала артисткой разговорного жанра. Ее заметили и пригласили в московский мюзик-холл, где дали роль смешной проводницы в спектакле «Красная стрела прибывает в Москву». Монологи для нее написал сам Михаил Жванецкий. Он же порекомендовал Любу Михаилу Левитину, художественному руководителю «Театра миниатюр», который сейчас называется «Театр Эрмитаж». Там я ее впервые и увидел.

Она играла в театре, но высшего актерского образования у нее не было. При ее большом таланте было необходимо поучиться. Я помог ей поступить в ГИТИС на курс к Олегу Павловичу Табакову. Со своим педагогом Люба снялась в фильме «Эзоп». Но известность ей принес эпизод в фильме Марка Захарова «Двенадцать стульев», хотя она была не веселушка, а довольно глубокий человек, резкий, ранимый, очень открытый.

История возникновения нашего театра связана с Любовью Полищук. Это был 1989 год. Я работал режиссером в театре «Современник», ко мне пришел Альберт Филозов, который к тому времени оказался без работы, и сказал: «Сделай со мной что-нибудь». Я давно собирался поставить пьесу Семена Злотникова «Пришел мужчина к женщине». Филозов мог бы сыграть главную роль. Оставалось найти женщину. Мы думали несколько дней, а потом Альберт сказал: «Люба Полищук. Она ушла из Театра миниатюр и сидит без работы. Может, захочет». Так и вышло. На следующий день мы уже начали репетировать.

Спектакль сняли для телевидения, его часто показывают. Но после съемок нашему небольшому, сплоченному коллективу было жалко расходиться. Начали искать место, где бы могли играть эту постановку. Здание издательства «Высшая школа» на Трубной площади вполне подходило. Так случилось, что именно оно и стало домом для нашего театра «Школа современной пьесы», а «Пришел мужчина к женщине» ­— первым спектаклем.

Потом возник спектакль «А чой-то ты во фраке?», в котором Люба Полищук играла вместе с Алексеем Петренко и Альбертом Филозовым. Для этой роли Люба даже встала на пуанты. Была такой комичной балериной — высокой, яркой, в пачке. Чтобы роль удалась, танцем и классическим вокалом с Любой занимались педагоги из Большого театра. Когда она за что-то бралась — отдавалась этому целиком. С таким же с упорством она учила английский язык, который ей вдруг понадобился. Безостановочно зубрила слова, громко их произносила.

Большой природный талант позволял Полищук играть роли объемно. Люба могла не знать каких-то классических произведений, но когда соприкасалась с ними, чувствовала персонажа глубоко. В одном интервью ее спросили о творческих планах. Люба ответила: «Режиссер Иосиф Райхельгауз предложил мне играть «Чайку». Журналист поинтересовался: «Заречную или Аркадину?» — «Главную роль». — «Но в «Чайке» две главные роли». — «Я буду играть самую главную».

В 45 она стала народной артисткой. И до 1997 года служила в «Школе современной пьесы». Играя главные роли на сцене репертуарного театра, в какой-то момент она серьезно увлекалась антрепризой. К сожалению, эта «болезнь» настигла многих наших замечательных артистов. Нахрапистые антрепренеры, которые стали именовать себя новым для зрителей словом «продюсер», брали известных по кино артистов, предлагали им легкую французскую или итальянскую пьеску и без всякой режиссуры «чесали» по стране. Деньги платили в конвертах, иногда обманывали. Уважающие себя режиссер антрепризами не занимался. Но для Любы это было неважно. Я говорил ей: «Как тебе не стыдно! Ты хорошая артистка! Зачем играешь эту ерунду?» — «Понимаешь, мне заплатили столько за один спектакль, что я могу купить себе кожаную куртку». Тогда эта ее фраза мне врезалась в память. Куртка кожаная…

Часто говорят, что артист не сделал того, что мог, не раскрылся. В череде комедийных образов у Любы были и драматические работы. Вспомните хоть картину «Любовь с привилегиями», в которой она играла вместе с народным артистов СССР Вячеславом Тихоновым. И таких работ могло быть больше, но… Люба попала в автомобильную аварию, после которой у нее начались проблемы с позвоночником. Играть она могла только в ортопедическом корсете. В театре для нее была жесткая кушетка, на которой она в антракте лежала. Позже к проблемам с позвоночником добавилась и онкология. Любы не стало 28 ноября 2006 года. Ей было всего 57…

По сей день я не встречал ни одной актрисы, хотя бы отдаленно напоминавшей мне ее. Ее органики, юмора, доброты, характера, обворожительной улыбки мне очень не хватает. Для меня есть только одна Люба — Полищук.

Автор — народный артист России, худрук театра «Школа современной пьесы», профессор ГИТИСа

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