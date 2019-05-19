Сергей Лазарев стал третьим в финале «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев занял третье место на международном конкурсе «Евровидение-2019» с композицией Scream. По итогам голосования жюри и зрителей его песня набрала 369 баллов.

Победителем конкурса стал Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды. Его песня Arcade набрала 492 балла. Второе место соревнования занял певец Махмуд из Италии. Его исполнение песни Soldi набрало 465 баллов жюри и зрителей.

В своем видеообращении россиянин отметил, что сожалеет об отстранении от голосования жюри из Белоруссии. По словам Лазарева, он очень рассчитывал на его поддержку.

«Евровидение-2019» проходил с 14 по 18 мая в столице Израиля Тель-Авив. Всего в финале приняли участие 26 стран.

Международный конкурс эстрадной песни Евровидение проводится ежегодно с 1956 года. В шоу принимают участие представители стран-членов Европейского вещательного союза. Ежегодная зрительская аудитория Евровидения превышает 600 млн человек. Победитель определяется путем голосования телезрителей и жюри.