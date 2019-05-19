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Мадонна и исландцы показали флаги Палестины в финале «Евровидения» в Тель-Авиве

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Фото: REUTERS/Orit Pnini/KAN
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Палестинские флаги в финале «Евровидения», проходившего в Тель-Авиве, показали американская поп-звезда Мадонна и исландская группа Hatari. Об этом рассказало «РИА Новости» в воскресенье, 19 мая.

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Так, в музыкальном номере Мадонны, выступавшей вне состязательной программы, взялись за руки и обнялись двое танцоров, на спинах которых красовались стяги Израиля и Палестины.

Исландцы же красовались с шарфами цветов палестинского флага и надписью Palestine, пока у них не отобрали эту запрещенную в Израиле атрибутику.

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что оба случая появления флагов будут обсуждаться после завершения конкурса.

Ухудшение отношений Израиля и Палестины произошло в мае 2018 года на фоне переноса президентом США Дональдом Трампом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль считает этот город своей неделимой столицей, Палестина претендует на восточную часть Иерусалима.

21 марта стало известно, что EBU подготовил план действий на случай чрезвычайной ситуации во время проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Израиле.

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