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Премьер Японии призвал к «откровенным переговорам» с Ким Чен Ыном

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет провести «откровенные переговоры» с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в воскресенье, 19 мая, пишет агентство «Киодо».

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С таким призывом Абэ выступил в ходе встречи с японцами, членов семей которых якобы похитили северокорейские спецслужбы. В настоящий момент он еще не предложил предварительные условия переговоров, сообщает РЕН ТВ.

Осенью прошлого года Абэ уже заявлял о намерении встретиться с северокорейским лидером, напоминает «Газета.ру».

4 мая Пхеньян запустил ракету малой дальности из порта Вонсан на юго-восточном побережье КНДР. Отмечается, что было произведено неcколько пуcков в направлении Японского моря, ракеты пролетели от 70 км до 200 км. В Японии подчеркнули, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны страны. 5 мая КНДР провела военные учения с использованием тактических управляемых ракет.

25 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном во Владивостоке. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. После встречи Путин заявил, что разделяет позицию Соединенных Штатов относительно денуклеаризации Северной Кореи, но для начала этого процесса Пхеньяну нужны гарантии безопасности.

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