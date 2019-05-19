SpaceX подала иск против правительства США

Американская компания предпринимателя Илона Маска SpaceX подала иск в суд против федерального правительства США, однако подробности разбирательства не разглашаются. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, компания призвала к конфиденциальности, поскольку иск содержит «секретную и служебную информацию и сведения о выборе поставщиков, не предназначенную для обнародования». Решение о разглашении деталей дела будет принимать суд.

Это не первый иск, который компания подала против американского правительства. В 2014 году SpaceX пыталась оспорить решение ВВС о заказе ракет-носителей у компании United Launch Alliance, пишет «РИА Новости».

12 мая сообщалось, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск должен явиться в суд на слушания по делу об оскорблении британского дайвера Вернона Ансуорта, спасавшего детей из пещеры в Таиланде. Центральный окружной суд Калифорнии не стал отклонять иск к миллиардеру. Начало судебного процесса назначено на 22 октября.