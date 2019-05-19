Эксперт назвал число страдающих от бессонницы россиян

Гендиректор Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илья Блохин заявил, что от бессонницы страдают около 42 млн жителей России, большая часть из них живет в мегаполисах. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает «РИА Новости».

«Статистика говорит, что 30% населения страны можно поставить диагноз в сфере инсомнии. В основном это жители крупных городов — индустриальная среда накладывает свой отпечаток на качество сна», — отметил Блохин.

По его словам, проблемы со сном могут появиться у каждого третьего человека, который переехал в большой город.

Ранее 19 мая сообщалось, что специалисты из Центра нейротехнологий сна и бодрствования, а также Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН создали бесконтактное устройство для борьбы с бессонницей. Оно представляет собой небольшую коробку, формирующую электромагнитные импульсы на очень низкой частоте — от 1 до 40 герц.