Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками

Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада. Исследование было опубликовано в Journal of the American Medical Association (JAMA).

Специалисты наблюдали за жизнью 13,4 тыс. людей, которые рассказали, насколько часто они употребляют различные сладкие напитки. За шесть лет ученые зафиксировали 1 тыс. смертей от различных причин и 168 смертей из-за ишемической болезни сердца (ИБС). Специалисты сравнили показатели смертности тех, кто получал 5% (и менее) необходимых калорий в день из сладких напитков, в том числе соков, и тех, кто получал 10% (и более). Оказалось, что последняя группа по сравнению с первой имела коэффициент риска смертности от ИБС 1,44 и 1,14 — от других болезней.

Ученые подсчитали, что каждые дополнительные 360 мл сладких напитков, в том числе и сока, увеличивали риск смерти на коэффициент 1,24 и 1,11 соответственно. При этом специалисты отметили, что риск также сохраняется в случае употребления стопроцентных соков.

«Хотя такие фруктовые соки содержат некоторые витамины и фитонутриенты, преобладающими ингредиентами в них являются сахар и вода. Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен», — цитирует исследователей 17 мая Daily Mail.

По словам доктора Гюнтера Кунле, свежевыжатые фруктовые соки часто рассматриваются как здоровая альтернатива подслащенным напиткам. Однако, по его словам, от таких напитков вреда больше, чем пользы.

«Фруктовые соки — плохая замена фактическому потреблению фруктов, потому что их гораздо легче употреблять чрезмерно. Так, стакан апельсинового сока в 150 мл сделан из приблизительно двух апельсинов. Однако едим мы апельсины намного дольше, чем пьем сок», — добавил специалист.

В марте ученые отметили, что несмотря на определенный вред, который фруктовые напитки несут для здоровья из-за большого содержания сахара, они позитивно влияют на состояние кровеносных сосудов.